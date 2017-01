In den USA hat der Kampf um die Realität begonnen

Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist Stärke. (George Orwell, „1984“)

Es ist ein bisschen der Einserschmäh, in politischen Diskussionen Orwell zu bemühen. Dessen "1984" ist sowohl ein bedrückender Vorgriff auf eine Informationsdiktatur, als auch eine oftmals missbrauchte Zitateschleuder ("Big Brother is watching you"). Und daher eigentlich zu vermeiden.

Jetzt aber muss es sein.

Denn in den ersten Stunden nach dem Amtsantritt von Donald Trump hat sich der bisherige erbitterte Streit Trumps mit den Medien darüber, was "Fake News" sind, noch einmal auf eine neue Ebene begeben: Eine Trump-Beraterin pochte in einem Interview darauf, dass das, was sie sagte, nicht falsch sei, wie ihr ein Journalist vorhielt – es wären "alternative Fakten".

Eine Begriffs-Neuschöpfung, die einschlug und schon heißer Kandidat für das Unwort des Jahres ist. Denn der US-Präsident und sein Team möchten nun nicht einfach nur ausstreiten, was eine Falschmeldung ist oder nicht – sie beharren darauf, dass Trumps alternative Sicht der Realität "Fakt" ist. Es hat der verbale Kampf darum begonnen, nicht was richtig, sondern was real ist. Ein gefährlicher Kampf, bekannt aus "1984".

Im Auge

Entbrannt ist der Streit eigentlich an zwei Fotos (siehe Bild): Es ging darum, wie viele Menschen bei der Angelobung Trumps vor Ort waren. Laut Trumps Team so viele wie nie zuvor. Der Fotovergleich mit Barack Obamas erster Angelobung legt das Gegenteil nahe, was US-Medien auch schrieben. Dass Trump in den ersten drei Tagen als Präsident viel Zeit darauf verwendete, gegen diese Behauptung – eine scheinbare Kleinigkeit – anzukämpfen, darf nicht verwundern.

Er ergreift damit schlicht eine Gelegenheit, die sich zuvor noch nicht geboten hat: In den unendlichen Weiten der Online-Welt haben viele Menschen das Gefühl dafür verloren, was richtig ist.

Und jene, die ganz tief eingetaucht sind, auch das Gefühl dafür, was wirklich ist.

Diese Menschen von seiner Wahrheit zu überzeugen, würde Trump (und den Politikern in seinem Windschatten) natürlich nützen: Es ist eine weitere Entfremdung, ein weiterer erhobener Mittelfinger demgegenüber, was als Establishment, System oder Mainstream herabgewürdigt wird.

Unverständlich

Man muss sich keine Illusionen machen: Starke politische Überzeugungen entschieden schon immer, was man für real hält. Und zwar in einem Ausmaß, das an Tunnelblick, wenn nicht sogar an geistige Beeinträchtigung grenzt. Die Überzeugungen des anderen sind, wenn sie unverrückbar sind, völlig unverständlich: Dass es etwa ein vorrangiges politisches Ziel sein kann, Menschen die eben erworbene Krankenversicherung wieder wegzunehmen, ist für europäische Leser fast unbegreiflich. Amerikaner aber halten dies für ganz normal. Eine ähnliche Spaltung gibt es auch innerhalb der USA: Die Weltsicht der, grob gesagt, Küstenbewohner und jener in den Staaten dazwischen, auch zwischen Norden und Süden, könnte nicht unterschiedlicher sein. Daraus resultierte auch die allgemeine Überraschung darüber, dass Trump gewählt wurde: Man kann sich nicht einmal innerhalb der USA in den anderen hineinversetzen.

Und die Kunst?

Das kann man übrigens lernen: Insbesondere zwei große Bereiche schulen den Menschen darin, sich in die Realität eines anderen hineinzuversetzen: Das ist die Kunst; und das sind die Geisteswissenschaften.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in den letzten Tagen seiner Amtszeit in einem grandiosen Appell für die Wichtigkeit der Kultur geschildert, wie überlebensnotwendig für ihn im Weißen Haus das Lesen war. Dadurch konnte er nicht nur entspannen, sondern auch alternative Möglichkeiten des Handelns durchdenken. Für einen Präsidenten, dessen Entscheidungen die ganze Welt betreffen, nicht unerheblich.

Dass Donald Trump ausgerechnet diesen beiden Bereichen die (ohnehin magere) Bundesförderung streichen will, ist kein Zufall. Es geht um einen Wettstreit der Erzählungen, davon, was Amerika ist. Und vor allem: Wie sich seine Größe darstellt. Gerade die US-Literatur und, weltweit noch wichtiger, der Pop haben die Sicht auf die USA bestimmt.

Sie haben "alternative" Amerikas geschaffen, lange bevor das Schlagwort nun die Runde machte. Und darin "Fakten" geboten, an denen sich Geist und Emotion schulen können; gegen Ungerechtigkeit und für Mitgefühl.

Und auch gegen jenes Fakten-Monopol der Mächtigen, das nun in den USA entstehen könnte.

Neue Begriffe: Von "Fake News" zu "alternative Fakten"