Der kreative Umgang mit Fakten im Team des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat bereits nach der ersten Pressekonferenz einen skurrilen Höhepunkt erreicht. Sprecher Sean Spicer warf den Medien am Samstag "falsche Berichterstattung" vor. "Das war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat", sagte er. "Punkt."

Als ob diese allen Bildern und Schätzungen widersprechende Darstellung nicht genug gewesen wäre, legte Trumps Spitzenberaterin Kellyanne Conway am Sonntag noch einmal nach. Spicer habe keine "Unwahrheiten" sondern "alternative Fakten" präsentiert.

Zurechtbiegen

Trump selbst warf den US-Medien vor, über die Zahl der Zuschauer bei seiner Vereidigung gelogen zu haben. Er habe am Freitag am Kapitol "eine Million, eineinhalb Millionen Menschen" gesehen. Die Medien hätten aber ausgerechnet einen Bereich gezeigt, "wo praktisch niemand stand".

Dieses offensichtliche Zurechtbiegen von Fakten führte nicht nur zu massiver Kritik in den sozialen Medien, sondern auch zu jeder Menge Häme. Unter den Hashtags #AlternativeFacts und #SpicerFacts wurden Trump und sein Sprecher kräftig auseinandergenommen.

Spicer könnte sich sogar den Untergang der Titanic schön reden, wurde etwa in dieser Fotomontage gelästert:

Foto: Screenshot: Twitter

Ein Überblick an "Spicer Facts"

Trump hat Recht. Aus dem richtigen Winkel gefilmt, wirkte diese Amtseinführung doch recht gut besucht. #alternativefacts pic.twitter.com/TQZr9Jkt8D — Jannek (@Onkel_Jannek) January 23, 2017

Bei Schätzspielen gibt es ab sofort nur noch eine Antwort. Eineinhalb Millionen!

Guess the number of jelly beans.



Me: 87

Wife: 134

Sean Spicer: 1.5 million #spicerfacts pic.twitter.com/dq7MmhgG3H — Mark Zohar (@markzohar) 22. Januar 2017

Jene Person, die die große Videowall des Eishockey-Teams Dallas Stars mit Infos befüllt, dürfte sich auf Kosten von Trump einen Scherz erlaubt haben. 1,5 Millionen Besucher habe man beim jüngsten Match begrüßen können.

Hier wird dasberühmte surrealistische Bild "Das ist keine Pfeife" von René Magritte aufgegriffen. Dazu eine Textstelle aus der New York Times. Trump sagte, es habe während seiner Antrittsrede aufgehört zu regnen und die Sonne habe geschienen.

Vereinzelt wurde versucht, den Fokus auf Hillary Clinton zu lenken:

Hillary Clinton's Inauguration was the greatest. She had the most people. #AlternativeFacts #SundayMorning pic.twitter.com/9m2knGMD6w — Scott Presler VA (@ScottPresler) January 22, 2017

Hauptsächlich traf der Spott aber den Trump-Sprecher Sean Spicer, der schlagartig bekannt wurde. Unter dem wenig schmeichelhaften Hashtag #SpicerFacts.

Press Secretary Sean Spicer: "How many lights do you see?"



Media: "There are four lights."



Spicer: "No, there are five." pic.twitter.com/DFD2veIo7N — Monte the Color Man (@Monte_Colorman) January 21, 2017

Spicer wurden zahlreiche Sätze in den Mund gelegt, die allgemein als falsch angesehen werden. Zum Beispiel:

"Ringo Starr was clearly the brains behind The Beatles. Rigged media reports Lennon & McCartney. They lie. It was always Ringo. Period." pic.twitter.com/BaMfOqerXK — LightedWay (@NailButNoHammer) 22. Januar 2017

"Ringo Starr war ganz klar das Hirn der Beatles. Verzerrte Medienberichte sagen, das waren Lennon und McCartney. Sie lügen. Es war immer Ringo. Punkt."

"Star Trek V: The Final Frontier is the best Star Trek film in the series. In fact the greatest film of all time. Period." pic.twitter.com/HlsFWFwJhk — Matt (@themattprov) 22. Januar 2017

"Star Trek V: The Final Frontier" ist der beste Film der Serie. In Wahrheit ist es der beste, den es jemals gab. Punkt."

Harambe would still be alive if Donald Trump was president last May. Period. #SeanSpicerFacts pic.twitter.com/i4OMCV7p2e — Sean Spicer Facts (@SeanSpicerFacts) 22. Januar 2017

"(Der Gorilla. Anm.) Harambe würde noch leben, wenn Trump im Mai schon Präsident gewesen wäre".

Für die "Spicer-Fakten" wurde tief in den Wühltisch der Popkultur gegriffen. Auch "Der weiße Hai" wurde zitiert.

"Da sind keine Haie im Wasser"

Donald Trump was the first person to walk on the moon, despite what the dishonest media claims. #SpicerFacts — Sean Spicer Facts (@SeanSpicerFacts) 22. Januar 2017

"Donald Trump war freilich als erster Mensch auf dem Mond, obwohl unehrliche Medien anderes behaupten."

Sean Spicer zeigte auch, wie groß die Zuschauermenge bei Trumps Amtseinführung gewesen sein soll.

Sean Spicer releases new photo showing true size of crowd for Trump's inauguration #spicerfacts ???????? pic.twitter.com/s1jN7zItsT — M H T (@OfficialHanzala) 22. Januar 2017

This jacket is a custom fit, absolutely not off the rack. A perfect fit, period. #SeanSpicerFacts pic.twitter.com/KIL71uTYaC — drex???? (@drex) 22. Januar 2017

"Dieser Anzug ist eine Maßanfertigung. Absolut nicht von der Stange. Sitzt perfekt. Punkt."

"The first Matrix movie was just okay. But they get really good as the series continues." pic.twitter.com/1YEfiyWIcz — Jim Henley (@UOJim) 22. Januar 2017

"Der erste Matrix-Film war ja O.K. Aber erst mit den Fortsetzungen wurde die Filmreihe richtig gut."

"The bass lines for 'Ice Ice Baby' and 'Under Pressure' are completely different. Period." #SpicerFacts pic.twitter.com/Sg4uY3OHgA — Erik The Web (@torgospizza) 22. Januar 2017

"Die Basslininen von "Ice Ice Baby" und "Under Pressure" sind total unterschiedlich. Punkt."

"Dieser Anzug gehört nicht meinem Vater. Punkt."

Everyone loved Jar Jar. He's why the prequels are so popular. Period. pic.twitter.com/LhrevoRPcH — Amy Berg (@bergopolis) 22. Januar 2017

"Jeder liebte Jar Jar Binks. Darum sind die "Star Wars"-Prequels auch so populär."

Christina Aguilera's 'Bionic' outsold Adele's ’21.' The corrupt media refuses to reveal the true sales figures. #alternativefacts pic.twitter.com/Oy6ps0Rxls — Bradley Stern (@MuuMuse) January 22, 2017

"Christina Aguileras "Bionic" hat viel mehr verkauft als Adeles Album "21". Die korrupten Medien wollen nur die echten Verkaufszahlen verschweigen."