Medien wandeln sich gerade fundamental

Rechtsruck! Linksruck! Zu kritisch! Zu unkritisch! Manipulativ! Noch nie in ihrer Geschichte waren Medien, auch der KURIER, so unmittelbar und so heftig mit den Reaktionen ihrer Leserinnen und Leser konfrontiert. Auch wenn es vielleicht anders scheint: Noch nie haben sich Medien, ob gedruckt oder digital, so ernsthaft mit den Rückmeldungen ihrer Kunden beschäftigt. Seit das Internet den Medienzugang für alle geöffnet hat, haben Politik und Medien ein Glaubwürdigkeitsproblem. Schlecht? Manchmal ist das sogar gut. Unfassbar viele Quellen sind mit Maus-Klick frei zugänglich. Jeder kann sich leicht eine eigene Meinung bilden.

Die Kehrseite: Es gibt raffinierte Manipulationsmöglichkeiten, die der breiten Bevölkerung erst langsam dämmern. Da wäre die „Echokammer“, in der man schnell gefangen ist. Internet-Portale neigen ja nicht nur dazu, mit unseren User-Daten big business zu machen, sondern auch, uns Dinge zuzuspielen, die unseren Interessen entsprechen. Schnell hat man also das Gefühl, dass alle derselben Meinung sind, nur die Medien hätten das noch immer nicht kapiert und verbreiteten Fake News. Parteien, Unternehmen, Interessengruppen und ganze Staaten versuchen im Netz zu manipulieren. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit verschwimmt.