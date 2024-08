US Open schlagen bei Joyn und den Puls4-Sendern auf

Es ist die Revanche für die Olympischen Spiele in Paris und gleichzeitig das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres: die US Open finden vom 26. August bis 8. September in Flushing Meadows statt. Und Österreichs Tennis-Fans werden gratis im Bild sein können: Wie ProSiebenSat.1Puls4 in einer Aussendung bekannt gab, hat man sich Free-TV-Rechte für Österreich für mehrere Jahre sichern können.

Die Joyn-Sport-Crew besteht aus Mario Hochgerner , Florian Knöchl und Phillip Hajszan . Sie haben als Experten Stefan Koubek an ihrer Seite. Insgesamt 26 Spiele wird es in den 14 Tagen sehen geben.

Beim Rechte-Partner Sportdeutschland.TV werden alle Courts und Matches jeden Wettbewerbs in Österreich mit dem US Open-Ticket (einmalige Zahlung) empfangbar sein.

Tennis auf allen Wegen

Damit stocken Joyn und die Puls4-Sender das Sport-Angebot auf. Der dort dafür zuständige Mario Lenz erklärt in der Aussendung: "Wir freuen uns mit den US Open ein Premium-Sport-Programm auf Österreichs SuperStreamer Joyn sowie im TV auf Puls24 und Puls4 zu präsentieren und das kostenlos für alle." Mit der Joyn-App sind die Matches am Smart-TV, am Tablet, via Smartphone oder im Web verfügbar.

Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media GmbH, wird zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir mit Puls4 & Joyn zwei starke Marken in Österreich als Kooperationspartner für eine breite Free-Verwertung der US Open langfristig gewinnen konnten. Allen Tennis-Enthusiasten in Österreich bieten wir außerdem mit unserem ‚US Open-Ticket‘ Zugang zu allen Entscheidungen des letzten Grand Slams dieses Jahres – ganz ohne Abo. “