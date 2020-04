"Twin Peaks" wird 30: Kyle MacLachlan lädt zum gemeinsam Serienabend

Genau 30 Jahre ist es heute her, dass in „ Twin Peaks“ die Leiche der in Plastik eingehüllten Laura Palmer gefunden wurde. Dale Cooper ( Kyle MacLachlan), der smarte FBI-Agent mit einer Schwäche für Kaffee Kirschkuchen, übernahm die Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Holzfällerstädtchen.

Bis heute ist die Mystery-Serie von David Lynch und Mark Frost mit ihren vielen exzentrischen Charakteren Kult: Da wäre etwa die "Log Lady", die mit einem Holzscheit spricht, der viel zu nah am Wasser gebaute Deputy Andy oder die Drogen-Agentin Denise, die von "Californication"-Star David Duchovny gespielt wird – um nur einige zu nennen.