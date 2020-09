TVNOW-Chef: "Streaming ist keine Blase"

"Wir experimentieren noch viel"

Zu sehen sind neue Produktionen in der Regel zunächst auf TVNOW und dann erst im linearen Fernsehen bei Sendern wie RTL oder VOX. "Wir schauen immer erst auf die Geschichte und dann darauf, wohin sie am besten passt. Fast alle Formate sind dann zuerst bei TVNOW zu sehen, um unseren zahlenden Abonnenten einen Mehrwert zu bieten. Aber wie groß der zeitliche Abstand zur linearen Ausstrahlung ist, ist durchaus unterschiedlich. Hier experimentieren wir gerade noch viel und lernen ständig dazu."

Im Streamingangebot und klassischen Fernsehen funktionieren dabei nicht immer dieselben Formate: "Es greift immer mehr ineinander. Streaming und Broadcasting geht bei uns in der Mediengruppe RTL Hand in Hand. TV-Highlights wie „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Der Bachelor“ werden sowohl bei RTL als auch bei TVNOW von vielen Menschen gesehen", so Tewes.

"Andersherum ist es für die Formate schon mal ein bisschen schwerer. Denn wenn wir TVNOW-Originals produzieren, sind sie eher auf junge Zielgruppen zugeschnitten. So war es beispielsweise auch bei „Are You The One?“. Die Datingshow hat sich aufgrund der jungen Machart bei RTL in der Primetime etwas schwergetan. Für TVNOW war das Format aber ein riesiger Erfolg, deshalb produzieren wir auch demnächst die zweite Staffel."