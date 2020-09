ATV-Programmherbst zwischen Arabellas Bauern und Kickls Pferden

Pfusch

Der Sonntag gehört weiter EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum und „Pfusch am Bau“, das am 4. Oktober (20.15) in die neue 16. Staffel geht. Ihm und seiner Großfamilie kann man dann Anfang 2021 in „Die Nussbaums“ beim Umbau einer alten Pension in Puchberg am Schneeberg zuschauen. Da könnten Emotionen hochgehen.