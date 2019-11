Als der ORF das Streamen lernte

Am Samstag wird die ORF-TVthek zehn Jahr alt. 2009 startete die Plattform mit rund 70 Sendungen. Heute sind 38 Prozent des gesamten ORF-TV-Angebots on Demand und das, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, bis sieben Tage nach der Ausstrahlung verfügbar (7-days-catch-up-Regel ). Abrufbar sind Eigen-, Auftrags- und Koproduktionen des ORF, für er die Onlinerechte hält, sowie „hochwertige Kaufproduktionen“. Dazu kommen Livestreams sowie 33 zeit- und kulturhistorische Videoarchive mit insgesamt 3.300 Videos im Rahmen der Aktion „ORF-TVthek goes school“. Erst im Frühjahr ist die Plattform einem Relaunch unterzogen worden. Das am häufigsten abgerufene Video der vergangenen zwei Jahre war eine „Willkommen Österreich“-Folge mit einer Parodie des Ibiza-Videos.

Gegründet wurde die ORF-TVthek unter ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz vom damaligen Onlinedirektor, dem heutigen ORF-Onlinechef und stv. Technik-Direktor Thomas Prantner. Der spricht im Interview über Status-Quo und Zukunft der TVthek, des geplanten ORF-Players und seiner Person im ORF.

KURIER: Der TVthek hing jedenfalls bis zum Relaunch der Ruf nach, etwas für ORF-Konsumenten zu sein, die etwas Bestimmtes übersehen haben, aber nichts für die wachsende Zahl der Streamer im engeren Sinn, jene die Surfen. Hat sich das durch den Relaunch geändert?



Thomas Prantner: Die ORF-TVthek ist die größte österreichische Videoplattform und ein unverzichtbares digitales Informationsmedium für die ÖsterreicherInnen geworden. Sie hat inzwischen 1,7 Mio. Userinnen und User pro Monat. Das sind jene, die eine Sendung im TV verpasst haben und sie nun im Web, via App oder am Smart-TV „nachsehen“ wollen. Diese Funktion der ORF-TVthek war und ist essenziell als Ergänzung und Unterstützung des linearen TVs. Das breitgefächerte, mehr als 220 Livestreams und Video-on-Demand-Sendungen aller Genres umfassende Angebot wird aber genauso von Menschen genutzt, die ganz einfach hochwertigen österreichischen TV-Content orts- und zeitunabhängig streamen wollen. Die ORF-TVthek bietet Interessante Inhalte, Services und Features für das gesamte Publikum und für alle Zielgruppen.



Was fehlt noch von der Bedienung her - lässt sich aus Reaktionen oder Markttests etwas ableiten?



Mit dem großen Relaunch im heurigen Frühjahr haben wir Design, Usability und Technik auf den neuesten Stand gebracht und die Publikumsreaktionen sind sehr positiv. Auch zahlreiche neue Features, wie erste Personalisierungsmöglichkeiten wurden implementiert. 2020 werden wir alle vier ORF-TV-Programme rund um die Uhr als Livestream anbieten.