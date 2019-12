TV-Tipp: Lili Epply und Juergen Maurer sind im „Südpol“ gefangen

Bei Ella und Hans prallen die Welten zweier Generationen aufeinander. Da ist auf der einen Seite eine junge Studentin, die kurz vor ihrem Abschluss steht, ein erstes Job-Angebot hat und nun so richtig mit der Karriere beginnen möchte.

Und auf der anderen Seite ist da ein Mann, Mitte 40, der an einem ganz anderen Punkt im Leben angelangt ist. „Er fragt sich, ob er so weiterleben möchte wie bisher? Welcher Mensch will er sein, welche Träume verfolgen? In Ella sieht Hans etwas, das ihm Antworten auf seine Fragen gibt. Und umgekehrt. Denn auch Ella ist an einer Gabelung in ihrem Leben angekommen, an der sie sich entscheiden muss“, sagt Lili Epply.

Von dieser entscheidenden Phase im Leben zweier Personen ausgehend, entwickeln sich kammerspielartige Szenen, in denen sich Hans und Ella, zwei Suchende, aneinander abarbeiten.