TV-Quoten: Formel-1-Live-Auftakt für ORF erfolgreich

So viel steht nach dem zweiten Grand Prix steht fest: Die Zuschauer finden die Formel 1 mit der Fernbedienung. Das darf nach ServusTV nun auch den ORF freuen.

Der dramatische Grand Prix der Emilia Romaga in Imola am Wochenende war der Live-Auftakt für den Öffentlich-Rechtlichen. Beim Rennen, das von zahlreichen Unfällen und spektakulären Überholmanövern geprägt war, waren in ORF 1 im Schnitt 772.000 Zuschauer live dabei. Das entspricht einem Marktanteil von 39 Prozent Marktanteil in der Gruppe 12 Jahre.