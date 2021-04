Formel 1: ORF feiert Saison-Live-Premiere

Doch die Konkurrenz an diesem Wochenende ist hart. Neben dem Pay-Sender Sky zeigt ausnahmsweise auch RTL die Formel 1 live.

Und ServusTV hat gleich zwei Königsklassen des Motorsports am Start: Mit dem Grand Prix von Portugal kehrt Marc Márquez nach langer Verletzungspause in die MotoGP zurück. Was dem Superstar schon möglich ist, zeigen das heutige Qualifying (ab 13.35) und am Sonntag das Rennen (ab 11.40).

Der Formel 1 und weiterem Motorsport widmet ServusTV dann am Sonntag, 19.30, die Sendung „Speed“ mit Andrea Schlager. Den Grand Prix gibt’s ab 18.15 auf servustv.com und ab 22.50 am Sender live-zeitversetzt gesendet und live kommentiert.