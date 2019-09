TV-Doku "Virginia": Verena Altenberger dreht im Salzburger Land

Virginia Hill, die mittlerweile von der Mafia verfolgt wird, flüchtet kurzerhand mit ihrer neuen Familie auf den Salzburger Gaisberg. Dort will sie ihre Memoiren schreiben und lange gehütete Geheimnisse aufdecken. Wenig später wird ihre Leiche auf einem abgelegenen Waldweg nahe Salzburg gefunden. Auch heute, mehr als 50 Jahre später, bleiben viele Fragen offen.

Altenberger bald im "Polizeiruf"

Schauspielerin Verena Alternberger, die in " Virginia" die Hauptrolle übernimmt, hat diese Woche übrigens ihren ersten Auftritt im " Polizeiruf 110": Am Sonntag ist sie um 20.15 Uhr in der ARD in "Der Ort, von dem die Wolken kommen" als Bessie Eyckhoff zu sehen.