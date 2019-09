Verena Altenberger: „Wir Frauen haben viel aufzuholen“

Und ein Karriereschub?

Der allerpositivste Effekt ist, dass ich mich nicht mehr ständig beweisen muss. Mit der Rolle habe ich bei ProduzentInnen und RegisseurInnen einen gewissen Vertrauensvorschuss. Es ist wie eine sehr schöne Visitenkarte, ich kriege andere und mehr Angebote. Und es ist für mich sehr neu, auf der Straße angesprochen zu werden! Das finde ich sehr lustig.

Was sind denn die nächsten Projekte?

Derzeit drehe ich mit David Schalko „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Parallel dazu drehe ich im April einen historischen Film in Altaussee über die letzten Kriegstage 1945. Und ab Mai folgt die dritte Staffel von „Magda macht das schon“. Das sind die Pläne, über die ich reden kann. (lacht)

Das Kulturbudget bleibt 2018 und 2019 relativ gleich. Ein gutes Zeichen?

Es darf auf keinen Fall runtergehen! Es sollte viel mehr werden, Kultur ist kein Luxus. Kultur kann das leisten, was man Kultur leisten lässt. Man kann mit Kultur ganz schön was verändern – wenn man ihr den passenden Stellenwert gibt. In Österreich ist es vergleichsweise gut, aber es gibt noch Luft nach oben.

Eine Diskussion hat Film und Theater zuletzt sehr geprägt – die über die Übergriffe und Machtmissbrauch.

Es gibt in der unserer Gesellschaft auch heute noch einen deutlichen Machtüberschuss in Richtung der Männer, nicht nur in unserer Branche. Ich bin deshalb froh über jedes Wort, das in dieser Diskussion gesprochen, über jeden einzelnen Hashtag, über jede Frau, die etwas sagt.

Die Queen-Darstellerin in The Crown, also die Hauptdarstellerin einer Serie, hat weniger verdient als der Darsteller ihres Mannes. Ist dieses Gefälle in Österreich auch so?

Das weiß ich nicht. Ich bin ja immer noch ein bisschen ein Branchenneuling. Ich habe wenig Vergleiche, aber es würde mich wundern, wenn die österreichische Kulturbranche die löbliche Ausnahme wäre.

Aber die Kultur hat sich schon immer so als fortschrittliche Ausnahmebranche deklariert.

Aber es ist und bleibt ein Business. Man kann darin Kunst machen – wie Adrian Goiginger, der mit einem ganz kleinen Budget so einen Erfolg geschafft hat. Aber die Basis ist das Business, da gelten andere Regeln.

Diskutiert wird, gezielt Förderungen an mehr Frauen zu vergeben. Eine gute Idee?

Ich bin definitiv für eine Frauenquote, egal in welchem Bereich. Klar wäre es schön, wenn die Frauenquote überflüssig wäre. Aber sie ist es nicht, wir brauchen sie, bis sie überflüssig wird. Da muss sich keine Frau schämen, dass sie jetzt die „Quotenfrau“ ist. Um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu erreichen, haben wir Frauen noch viel aufzuholen.