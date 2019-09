BR-Direktor Scolik: „Regionalität ist nicht das Trennende“

Dieser „Polizeiruf“ geht ungewöhnliche Wege, spielt mit der Realität und fordert die Zuseher. Was gewollt ist. „Der ,Polizeiruf‘ ist im Gegensatz zum bayerischen ,Tatort‘ das manchmal sogar avantgardistische, spitzere Produkt. Wir erlauben uns da mehr als in einem konventionellen Krimi“, erläutert der gebürtige Wiener. Das gilt auch für „Play“ (11. 9.), in dem sich eine junge Frau in einem Computerspiel verliert. „Ein wichtiger und toll gemachter Film.“

Das Spektrum der Serien- und Krimi-Schiene des BR für die ARD, zu der auch „Hubert ohne Staller“, „ Watzmann ermittelt“, ab 2020 eine Krimi-Reihe aus Passau mit Michael Ostrowski oder das preisgekrönte „Hindafing“ zählen, ist bemerkenswert.

Das gilt nicht minder für den Kinofilm, den der BR coproduziert: Pietro Marcellos „ Martin Eden“ war in Venedig und Luca Marinelli wurde dort eben als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. „Eine sokühne wie schöne Inszenierung, die Marinelli in jeder Einstellung trägt“. „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck war zudem Oscar nominiert – und „Leberkäsjunkie“ ist in Bayern und Österreich ein Magnet mit über einer Million Kinobesuchern.