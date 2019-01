"True Detective 3": Zurück im Niemandsland

In die Rolle des „True Detective“ schlüpft dieses Mal Oscar-Preisträger Mahershala Ali („Moonlight“). In einem kleinen Ort in den Ozark Mountains von Arkansas verschwinden zwei Kinder. Die Geschwister Will und Julie wollten nur kurz mit dem Rad zu ihrem Schulfreund, das neue Hundewelpen sehen. Doch dort kommen sie nie an – und der Freund wusste gar nichts von einem Besuch.