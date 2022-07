Top-Koch Alexander Kumptner: „Ich lebe gerade meinen Traum“

Bei einem solchen Drehplan, bleibt da überhaupt noch Zeit für Gastro-Pläne abseits des Fernsehens und wie organisieren sie das mit dem „Esszimmer“ im Everybody's Darling im ersten Wiener Bezirk?

Im Darling arbeite ich Gott sei Dank mit Menschen zusammen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite. Wir haben uns da entsprechend im Vorfeld aufstellt, als sich abgezeichnet hat, dass das, was ich im Fernsehen mache, mehr als nur eine Nebenbei-Beschäftigung wird und inzwischen mehr als ein Tagespensum ist. Ich entwickle mit den Jungs fürs „Esszimmer“ die Karte, wir kochen das auch mehrfach zur Probe. Da bin ich natürlich dabei. Jetzt zum Beispiel arbeiten wir schon an der Herbstkarte, dafür stand ich wieder am gesamten Wochenende mit in der Küche. So eine Karte braucht in etwa zwei Monate, jede Woche werden da ein, zwei Gerichte entwickelt, die es vielleicht auf die Karte schaffen. Und in der Zeit, in der ich nicht vor Ort sein kann, gibt es ja auch noch Streamen und Video-Telefonie. Also, auch wenn es nicht absolut optimal ist – Gastfreundschaft lebt auch vom Gastgeber -, kulinarisch geht das sehr gut. Auf der anderen Seite würde es sich falsch anfühlen, wenn ich all die Möglichkeiten, die sich da jetzt auftun, nicht wahrnehmen würde. Dieses Momentum will ich mitnehmen, es macht mir Spaß. Die große Herausforderung ist jetzt, alles so gut wie möglich und nötig unter einen Hut zu bringen und dabei trotzdem noch zu performen.