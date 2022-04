Corona-Aus für Alex Kumptner bei Sat.1-Kochshow "Kühlschrank öffne dich!"

Ersatz ist aber schon gefunden - und zwar mit dem deustchen TV-Koch Alexander Herrmann. An der Seite von Köchin und "The Taste"-Finalistin Hanna Reder tritt Hermann ab 21. April im Duell mit zwei Kochprofis an.

Johann Lafer und Anthony Sarpong sind in der dritten Folge die Herausforderer des neuformierten Gastgeberduos. "Alexander Herrmann wird sich noch umgucken", so Lafer laut einer Sat.1-Aussendung.

"Der wird seine Jacke wegschmeißen nachher!".

Herrmann kontert: "Lieber Johann, lieber Anthony, wir sind eigentlich unschlagbar. Aber schön, dass ihr bei eurer eigenen Niederlage dabei seid."