Was bei TV-Koch Alexander Kumptner nie im Kühlschrank fehlen darf

Besonders auffällig dabei war, dass sehr oft Fleischersatzprodukte dort zu finden waren. "Mich hat das nicht überrascht, da es einfach die Realität widerspiegelt und wir glücklicherweise einen Trend weg von fünfmal Fleisch die Woche haben. Ich finde das sehr gut, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich auch selbst manchmal an der eigenen Nase packen muss. Da meine Freundin Vegetarierin ist, bekomme auch ich hin und wieder Gerichte mit diesen Fleischersatzprodukten vorgesetzt und muss sagen, dass die zum Teil gar nicht so schlecht sind", so Kumptner.

In seinem eigenen Kühlschrank findet man dann aber doch eher die Klassiker: "Bei mir gibt es immer Parmesan, Eier und viel Butter, daraus lassen sich immer leckere Sachen abwandeln, egal ob süß oder salzig. Das sind meine Base-Produkte. Nachsatz: "und der Nagellack meiner Freundin ist auch immer im Kühlschrank", erzählt Kumptner lachend.

Und was geht so gar nicht? "Ich würde mich selbst auch als sehr unkomplizierten Esser einschätzen – egal was, es soll nur gut gemacht sein und es soll keinen Rotschimmelkäse beinhalten."