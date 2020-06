Alexander Kumptner: Wie trotz Pandemie eine Koch-Show gedreht werden kann

Nach coronabedingten Pausen und Verzögerungen bei zahlreichen TV-Formaten wird im deutschsprachigen Raum mittlerweile wieder fleißig gedreht und produziert. Beim Austro-„Tatort“ ebenso wie für „Die Millionenshow“. Aber auch in Sachen Kulinarik ist für Nachschub gesorgt: In München starteten Ende Mai etwa die Aufzeichnungen für die achte Staffel der Sat.1-Kochshow „The Taste“ – heuer mit einem Österreicher in der Jury. Der Wiener Koch Alexander Kumptner verstärkt neben Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin das Team der Juroren.

16 Hobby- und Profiköche versuchen in der Show, mit ihren kulinarischen Fähigkeiten zu punkten. Der Sieger bekommt am Ende 50.000 Euro – und ein eigenes Kochbuch.

Kumptner, der Küchenchef im mittlerweile geschlossenen Szenelokal Albertina Passage in Wien war, ist TV-Show-erprobt und u. a. in der ORF-Kinderkochsendung „Schmatzo“ oder in der ZDF-„Küchenschlacht“ zu sehen. Das Arbeiten unter Corona-Bestimmungen sei durchaus eine Umstellung, wie der 37-Jährige dem KURIER berichtet: „Aber es macht trotzdem viel Spaß und wenn sich alle daran halten, ist das Ganze halb so wild.“