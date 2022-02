Wiener Spitzengastronomin Haya Molcho bezwingt Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

In der 50. Jubiläumsfolge schickte Haya Molcho Tim Mälzer zuerst nach Baden bei Wien zu ihrem besten Freund Andreas Pohlodek geschickt. Und schon gab's das erste Gericht aus der "schwarzen Box" für Tim Mälzer, das er nachkochen musste, einen jemenitischen Rindfleischtopf. Die Herausforderung dabei: es gibt kein Rezept dazu - die Aromen müssen direkt erschmeckt werden.

Für Haya Molcho ging es dann nach Rheinland-Pfalz zu einem "Huhn in Huhn - Chimeniun Style". Die Hendln mussten dabei über dem offenen Feuer gebraten werden. Und da lagen die Nerven schon einmal blank: "Was ist denn das für ein Scheiß hier", rief sie aus. Kein Wunder, immerhin brannte ihr die Hitze die Sohle der Schuhe weg und ihre Nase fing zu bluten an.