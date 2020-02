Kitchen Impossible: Das sagt Haya Molcho zum Wutausbruch von Tim Mälzer

„Ich verstehe das nicht. Es geht um Leidenschaft und Produkte. Es geht nicht darum, sich gegenseitig dumm vorzuführen. Wenn das lustig sein soll, das Drecksding, dann ist das nicht meine Welt“, schimpfte der deutsche TV-Koch Tim Mälzer vor sich hin, als er in der " VOX"-Show „Kitchen Impossible“ traditionell rumänische Polenta-Knödel zubereiten musste. Seine Gegnerin, die ihm diese Aufgabe aufgetischt hat: Die in Tel Aviv geborene und in Wien wohnende und arbeitende Spitzenköchin Haya Molcho („Neni“).