Haya Molcho über „Kitchen Impossible": „Man muss wie ein Tier sein"

Es gibt ohnehin wenige Frauen in der Spitzengastronomie und wohl noch weniger, die bei „Kitchen Impossible“ mitmachen würden?

Das ist ganz selten, weil die Frauen perfektionistisch sind, weil sie mehr nachdenken und Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Und deshalb machen sie dann nicht den Schritt nach vorne. Es gibt wenige, die sagen: Scheiß drauf, ich will Spaß haben, ich mache das, egal, was rauskommt. Ich hab’s öfter im Leben gemacht und ich habe trotzdem eine tolle Familie, vier Kinder geboren, die Firma aufgebaut und 12 Restaurants. Was soll’s, wozu Angst haben, was kann schon passieren?

Was kulinarisch gar nicht Ihre Welt ist, ist jene mit „Schäumchen“ und „Sößchen“ – wie man sehen wird.

Entschuldige die Worte, aber das ist Onanie in der Küche. Da hat man ein Team, das macht stundenlang „Sößchen“, das kommt als „Schäumchen“ aufs Teller, wo es ohnehin sofort schmilzt. Diese Art des Kochens ist für mich schon fast passé. Ich will als Gast einen spannenden Teller haben, ich will gut essen - und ich will nicht 100 Euro dafür bezahlen, dass die 10 Köche dafür brauchen. Heute geht man wieder back to the roots. Man will viele Geschmäcker in einem Biss. Mir ist einfach Streetfood näher als Molekularküche.