"Kitchen Impossible"-Star Tim Mälzer überraschte Lokalbetreiber in Baden

Der deutsche Fernsehkoch Tim Mälzer ist seit Montag auf geheimer Drehmission in Niederösterreich zu Gast. Gearbeitet wird an einer neuen Staffel der Kochshow "Kitchen Impossible" des Fernsehsenders VOX. Während der aktuelle Drehort im Süden von Wien dazu geheim ist, schneiten Mälzer und sein Team am Dienstag völlig überraschend im Restaurant Edelsberger von Kervin Vydelingum in Baden herein.

Take-away

Corona bedingt hat das Lokal mit indischem Touch derzeit auf Take-away-Service umgestellt. Mälzer und sein Team vom Fernsehsender hatten die gute Küche wärmstens empfohlen bekommen. "Wir waren total überrascht als er plötzlich da stand. Er ist ein sehr netter Typ der von unserer Philosophie ganz begeistert war. Wir haben viele Komplimente bekommen, das freut einen natürlich", schildert Besitzer Kervin im Gespräch mit dem KURIER. Er war positiv angetan von der überaus freundlichen Begegnung.