TikTok, Quibi & Co: Der Boom der Kurz-Videos

Während man sich hierzulande auf den Launch von Disney+ einstellt (am 24. März geht es los), steht in den USA ein völlig anderer Streamingdienst in den Startlöchern: Im April erscheint dort Quibi, kurz für „quick bites“, also schnelle Happen. Dahinter steht eine Unterhaltungsplattform exklusiv fürs Smartphone.

Hoch- und Querformat

Die Filme und Serien, die Quibi anbietet, wurden speziell fürs Handy konzipiert. Maximal zehn Minuten lang sind die einzelnen Videos, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat angeschaut werden können. Dank der neuen Technologie Turnstyle soll man mühelos zwischen den beiden Modi hin- und herwechseln können – ohne, dass sich der Bildausschnitt unvorteilhaft verkrümmt oder das Video neu geladen werden muss.