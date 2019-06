Steven Spielberg schreibt Serie, die nur nachts zu sehen ist

Steven Spielberg arbeitet an einer neuen Horror-Serie. Die Produktion trägt den Arbeitstitel " Spielberg's After Dark" und soll beim Streamingdienst Quibi zu sehen sein, wie u. a. Variety berichtet.

Quibi wird in den USA voraussichtlich im April 2020 auf den Markt kommt. Das Angebot ist rein fürs Smartphone und fürs mobile Schauen konzipiert. Die einzelnen Episoden sollen nur 7 bis 10 Minuten lang sein (daher auch der Name Quibi, Abkürzung für "quick bite", was so viel wie "kleiner Happen" bedeutet). Die App soll außerdem an die sich ständig verändernden Lichtverhältnisse unterwegs angepasst sein und mit horizontalen sowie vertikalem Format experimentieren.