Serien werden handyfreundlich

Die Geschichten werden bei Quibi daher auch in maximal zehn Minuten langen Episoden erzählt. Ende 2019 oder Anfang 2020 soll die App an den Start gehen. 5000 Videos will man dann anbieten können, die exklusiv für Quibi produziert werden. Dafür konnten Katzenberg und Whitman einige Hollywood-Größen gewinnen: Regisseure wie Oscar-Preisträger Guillermo der Toro („Shape of Water“) und Sam Raimi („Spider-Man“) arbeiten an entsprechenden Projekten.