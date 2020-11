"The Third Day": Jude Law, gefangen in der vermeintlichen Idylle

Die Protagonisten werden dort mit inneren wie äußeren Dämonen konfrontiert. Letztere zeigen sich in Form undurchsichtiger Inselbewohner, die entweder übertrieben zuvorkommend oder absolut furchteinflößend wirken.

Es ist eine ebenso schräge und verstörende wie überraschend fesselnde Geschichte, bei der man nicht so recht weiß, was Traum und Wirklichkeit ist. Kameraführung und Farbgebung sind eigenwillig, aber gelungen. "The Third Day" lässt einen 2020 garantiert für ein paar Stunden vergessen.