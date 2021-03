"The One" auf Netflix: Kein Match

Was, wenn man den perfekten Partner mittels Gentest bestimmen könnte? Klingt gruselig? Oder eher nach einem bereits bekannten Plot? Tatsächlich erinnert die Ausgangslage der neuen Netflix-Produktion „The One“ (basierend auf einem Roman von John Marrs) stark an die Serie „Soulmates“, die vor wenigen Wochen bei Amazon Prime Video gestartet ist. In ihrer Ausführung sind sich die beiden Serien dann doch nicht so ähnlich. Wobei der Vergleich nicht zugunsten von „The One“ ausgeht.