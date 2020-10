"The Masked Singer" wieder ohne Publikum; wie es bei ORF und ServusTV aussieht

ProSiebenSat. 1 verzichtet mit Beginn der neuen Corona-Maßnahmen in Deutschland am 2. November bei seinen Shows wieder auf Studio-Publikum, wie am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde. Bei ProSieben wird daher die Kostümshow "The Masked Singer" ohne Zuschauer vor Ort auskommen müssen – wie schon bei der vergangenen Staffel im Frühjahr 2020. "Im Frühjahr habe ich von einer Herbst-Staffel ‚The Masked Singer‘ mit Publikum geträumt. Aber das lässt sich leider nicht mehr realisieren", wird ProSieben-Chef Daniel Rosemann in einer Aussendung zitiert.

Bei Sat.1 ist das Comedy-Format „LUKE! Die Greatnightshow“ betroffen. "Mit diesem Schritt möchten wir zudem sicherstellen, dass wir unseren Zuschauern weiter gute Unterhaltung bieten können, um für ein wenig Ablenkung in dieser, für viele sehr belastenden, Zeit zu sorgen", so Sat.1-Chef Kaspar Pflüger. "Unsere Produzenten haben häufig bewiesen, dass sie das Fehlen des Studiopublikums kreativ auffangen können. Danke dafür."

Wie es bei RTL-Shows weitergeht, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.