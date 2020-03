"The Masked Singer": Die Tiere sind wieder los

Grille, Panther und Astronaut waren die Fernsehstars des vergangenen Sommers. Für die deutsche Version von „The Masked Singer“ bei ProSieben schlüpften zehn Promis in aufwendige Ganzkörperkostüme und traten so zum großen Wettsingen gegeneinander an. Wer sich hinter den Masken verbarg, war bis zuletzt streng gehütetes Geheimnis.

Das gemeinschaftliche Miträtseln vor dem Fernseher gehört zum Charme der schrägen TV-Show, die dann auch zum Quoten-Hit im vermeintlichen Sommerloch wurde: Durchschnittlich 331.000 sahen in Österreich zu, als die letzten fünf Masken gelüftet wurden, bei einem Marktanteil von 17 Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 32 Prozent. In Deutschland schalteten durchschnittlich 4,3 Millionen Zuschauer ein. Kein Wunder also, dass gleich Nachschub von dem Erfolgsformat bestellt wurde.