Neuer Freund von Miley Cyrus gewinnt "The Masked Singer Australia"

Der neue Freund von US-Sängerin Miley Cyrus, der Australier Cody Simpson (22), hat die TV-Show "The Masked Singer" in Australien gewonnen. Der Sänger postete am Montag ein Video auf Instagram, das ihn beim Anschauen des Show-Finales zeigt. Dazu schrieb er: "Das Geheimnis ist gelüftet. Ich habe die Krone!"