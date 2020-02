"The Masked Singer Austria": So sehen die ersten Kostüme aus

Im Vorjahr hat "The Masked Singer" bei ProSieben für Top-Quoten gesorgt, in wenigen Wochen kommt das Format auch nach Österreich: Am 14. März startet "The Masked Singer Austria" bei Puls4. Acht Prominente werden in sechs Live-Shows (jeweils um 20.15 Uhr) auftreten und ihre Gesangskünste unter Beweis stellen - verkleidet. Wer sich unter den Kostümen verbirgt, soll dabei streng geheim bleiben. Am Ende einer jeden Ausgabe muss der Kandidat mit den wenigsten Publikumsstimmen seine Maske abnehmen und so seine Identität preisgeben.

Winkens, Trent und Schwarzjirg im Rate-Team

Die Moderation der Österreich-Version übernimmt Arabella Kiesbauer, im Rate-Team sitzen Schauspielerin Elke Winkens, Sänger Nathan Trent und Society-Reporterin Sasa Schwarzjirg. Die drei werden in den Live-Shows mitraten, wer sich hinter den Masken verbergen könnte. Singstimme, Performance und Kostüm geben Aufschluss über die Identität der Kandidaten, sprechen dürfen die Teilnehmer nur mit Stimmverzerrer. Jede Woche kommt zusätzlich ein Gast-Juror dazu.

"Ich kenn mich gut bei Schauspielern und beim Sport aus. Wenn da ein Skifahrer druntersteckt, krieg' ich das raus", erzählt Winkens. "Ich gehe auch schon ständig in meinem Kopf die Prominenten durch, die da mitmachen könnten und habe mir jetzt auch zum ersten Mal wieder Society-Zeitschriften gekauft."