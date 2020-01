"The Masked Singer" läuft im März in Deutschland und Österreich

Parallel mit ProSieben wird Schwestern-Sender Puls4 ebenfalls in den MMC-Studios in Köln die Österreich-Version von "The Masked Singer" produzieren. Dazu gehören auch eigens prodzierte Kostüme, an denen bereits seit Monaten gearbeitet wird. Der Sendetag steht bei Puls4 noch nicht fest. Sicher ist, dass weder der Dienstag - da ist ProSieben dran - noch der Donnerstag - UEFA Europa League - in Frage kommen.

Ein Geheimnis bleibt auch, wer die Stars sind, die in die aufwendigen Kostüme schlüpfen: Sportler, Musiker, Schauspieler - alles ist möglich. Einzige Anhaltspunkte sind kleine Indizien in den Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Für den maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen heißt es am Ende der Show: runter mit der Maske! Bis dahin heißt es auch in Österreich für die Kandidaten schweigen - sonst wird, so wird kolportiert, eine Pönale von 100.000 Euro fällig.