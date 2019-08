The Masked Singer: „Astronaut“ Max Mutzke gewinnt Gesangsshow

TV-Hit im Sommer

"The Masked Singer" ist die große TV-Überraschung des Sommers. Das schräge Show-Format, das ursprünglich aus Südkorea stammt, sorgte in Deutschland wie auch in Österreich für Top-Quoten.

Zehn Promis schlüpften für die Musik-Show in die aufwendigen Kostüme. Ihre Identität blieb bis zum Schluss streng geheim. In den Live-Shows musste sich das Publikum beim Raten dann auf ganz auf den Gesang konzentrieren – und kleine Hinweise, die per Einspieler gezeigt wurden.