Nach "The Masked Singer" kommt "The Masked Dancer"

Die Rate-Show "The Masked Singer" sorgte im Vorjahr bei ProSieben für Top-Quoten, heuer will auch Puls4 mit einer Österreich-Version des Musik-Formats starten. Unter bunten Kostümen verstecken sich Promis, die auf der Bühne Pop-Hits präsentieren. Am Ende jeder Folge muss einer von ihnen die Maske fallen lassen und seine Identität preisgeben.

Das ursprünglich aus Korea stammende Format erfreut sich auch in den USA größter Beliebtheit - und soll dort einen Ableger bekommen: "The Masked Dancer".