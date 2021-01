KT"The Investigation": Die Aufklärung des U-Boot-Mords als Serie

Der Fall sorgte 2017 für Aufsehen: Die schwedische Journalistin Kim Wall wollte den dänischen Erfinder Peter Madsen auf dessen selbst gebautem U-Boot interviewen. Doch sie kehrte nicht mehr zurück. Das U-Boot sank unter mysteriösen Umständen und nach einigen Verwirrungen, war klar: Wall war ermordet worden. Madsen wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Wie ihm die Tat nachgewiesen werden konnte, zeigt nun die sechsteilige Serie "The Investigation", die beim Streamingdienst TV Now zu sehen ist. Drehbuch und Regie stammen von Tobias Lindholm, der u. a. als Autor für die dänische Polit-Thriller-Serie "Borgen" tätig war. Kein Wunder also, dass man einige von dort bekannte Gesichter auch bei "The Investigation" sieht: Søren Malling spielt Chefermittler Jens Møller, Pilou Asbæk (u. a. "Game of Thrones") den Staatsanwalt.