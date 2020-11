Mini-Serie "Des": David Tennant als freundlicher Serienkiller

Dass Nilsen so lange, ohne erwischt zu werden, Menschen töten konnte, liegt auch an der Wahl seiner Opfer: Sie waren obdachlos, drogensüchtig, durchs soziale Raster gefallen – niemand meldete sie als vermisst. Weil Nilsen ihnen ein warmes Bett, Essen und Gesellschaft anbot, freuten sich seine Opfer zunächst über das vermeintlich freundliche Angebot. Nilsen erdrosselte sie dann, hob die Leichen(teile) in seiner Wohnung auf.

„Des“ behandelt all das vergleichsweise unaufgeregt, was der Sache auch guttut. Nilsens Taten, sein Narzissmus und sein manipulatives Verhalten sprechen ohnehin für sich und müssen nicht zusätzlich aufgeblasen werden. Die drei Episoden sind schnell weggebingt.