Netflix: Waren es die Wikinger oder doch die Anglosachsen?

Dann taucht plötzlich eine Abordnung des Britischen Museums auf und will die Fundstelle für sich reklamieren. Das bringt etwas Schwung in die Bude, zumal sich auch hier – in aller Berechenbarkeit – Liebesbeziehungen anbahnen.

Ralph Fiennes und Carey Mulligan, zwei exzellente Schauspieler, könnten ihre Rollen im Schlaf spielen – was sich manchmal auch ein bisschen so anfühlt.

Regisseur Simon Stone inszeniert die Ereignisse am Vorabend des Zweiten Weltkrieges mit gebotener Melancholie, in stimmungsvollen, honiggelben Landschaftsbildern und zu perlender Klaviermusik. Die Wirkung ist sedierend. Manchmal gibt es einfach nichts Entspannenderes als gepflegte Konvention.