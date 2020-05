"Tatort" mit Rekord-Sommerpause, NDR muss bei Krimis sparen

Vier neue Fälle werden in den nächsten Wochen noch ausgestrahlt, dann geht der „ Tatort“ in die Sommerpause. Die Unterbrechung ist heuer äußerst lange: Voraussichtlich 13 Wochen müssen Fans der beliebten Krimi-Reihe ohne neuen „ Tatort“ auskommen – und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr, in dem das Format 50 wird. Zuletzt gab es eine derart lange Pause übrigens 2012, 2019 waren es neun Wochen.

Drehstopp wegen Corona

Der Auftakt für die neue Saison soll dann am 6. September erfolgen – nach der Sommerpause könnten jedoch Probleme entstehen: Das Coronavirus hält auch die TV-Branche in Atem. Seit Wochen wird wegen fehlender Genehmigungen nicht gedreht, das betrifft auch die „ Tatort“-Filme. So musste etwa der Dreh zum Austro-Fall „Unten“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im März unterbrochen werden (die Ausstrahlung war für 2021 angesetzt).