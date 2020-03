"Schnell ermittelt", "Tatort" & Co: Dreharbeiten werden verschoben

Die Bestimmungen rund um das Coronavirus wirken sich auch auf TV-Produktionen in Österreich aus: Wie der ORF bekannt gab, müssen die Arbeiten am Landkrimi "Vier" sowie am " Tatort"-Fall "Unten" vorerst unterbrochen werden.

Auch unmittelbar bevorstehende Dreharbeiten werden aufgeschoben: Davon betroffen sind etwa die Serien "Schnell ermittelt" und "Soko Donau".

Der ORF halte jedoch "weiterhin an den Produktionen fest", die Dreharbeiten sollen "ehebaldigst zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden".