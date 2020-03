Wegen Corona: "The Masked Singer Austria" doch ohne Publikum

Die erste Ausgabe von "The Masked Singer Austria" wird am Samstag bei Puls4 nun doch ohne Studio-Publikum auskommen. Zunächst hatte es noch so ausgesehen, als könne die Show mit Zuschauern im Saal stattfinden.

Auch TV-Shows vom Schwesternsender ProSieben werden als Vorsichtsmaßnahme wegen Corona ohne Live-Publikum über die Bühne gehen, darunter die deutsche Version von "The Masked Singer", " Late Night Berlin", "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Wer schläft, verliert".