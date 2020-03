ORF- "Dancing Stars": Kabaratt-WG kommt als Alternative

Das Alternativprogramm für die verschobenen "Dancing Stars" steht: Ab morgen, Freitag, läuft das "ORF-1-Sonderprogramm": Auf dem Sendeplatz bringt der Sender "Die Kabarett-WG“, die mit dem Corona-Virus und seinen Folgen für die Entertainer spielt: Die Fragestellung lautet: "Was machen eigentlich all die Kabarettistinnen und Kabarettisten, Schauspieler/innen und Musiker/innen, die völlig unverhofft frei haben?" Einige von ihnen – u. a. Klaus Eberhartinger, Gery Seidl, Eva Marold, Michael Niavarani, Angelika Niedetzky, Günther Lainer und Alex Kristan – treffen einander spontan zum Essen bei Gerald Fleischhacker und Andreas Vitásek, die Henderl in Salzkruste kredenzen.

In der Tonart geht es weiter: Danach gibt es um 21.05 Uhr im „Kabarettgipfel“ ein Wiedersehen mit Klaus Eckel, Alex Kristan, Lukas Resetarits, Omar Sarsam und Martina Schwarzmann zum Thema Jugend und Schule und um 22.15 Uhr steht eine neue Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ mit Günther Lainer, Katharina Straßer, Christof Spörk, Hosea Ratschiller und Viktor Gernot ( ORF1).