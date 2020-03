"Willkommen Österreich": Stermann und Grissemann senden vom Wohnzimmer aus

"Gags, Gags, Gags" können alle derzeit gut brauchen - und so entsteht auch eine aktuelle Folge von "Willkommen, Österreich", wenn auch unter veränderten Bedingungen: Stermann und Grissemann sitzen bei der Ausgabe am morgigen Dienstag nicht gemeinsam vor der Kamera. Sie senden per Videokonferenz aus der Wohnzimmer-Quarantäne, heißt es auf der Webseite der Sendung.