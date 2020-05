Mavie Hörbiger: „Wir haben dünn, perfekt und schlau zu sein“

„Es war natürlich kein lustiger Komödien-Dreh“, berichtet Hörbiger über die Stimmung am Set. Im Film müssen die Kinder nicht nur einen schweren Verlust verkraften, sondern auch die Tatsache, dass ihr Vater ein Mörder ist.

„Ich kann mich sehr eindringlich an die Szene erinnern, in der Fritz Karl dem Sohn erklärt, was passiert ist. Das war in einem sehr kleinen Raum, in einem ehemaligen Gefängnis in Berlin-Moabit, wo jetzt nur noch gedreht wird“, erzählt die Schauspielerin. „Alles ist leer, man geht da an den Zellen vorbei und dreht dann so eine Szene – das hat mit allen etwas gemacht.“