Burgtheater-Star Caroline Peters: „Das kann ja nicht wahr sein!“

Die „Jedermann“-Premiere soll am 18. Juli sein. Könnten Sie sich eine Kussszene mit Distanz vorstellen?

Ja! Denn dafür sind wir Künstler: Dass wir Lösungen und symbolhafte Bilder finden, die kein anderer sich ausdenken kann. Also Bilder, die über die direkte Ausführung einer Handlung hinausgehen. Man könnte jetzt sagen, dass eine traditionell gespielte Kussszene ein Relikt des Realismus ist. Es gab auch andere Epochen, da hätte man sich sowieso nicht auf der Bühne geküsst. Warum soll man sich also nicht etwas einfallen lassen können, das auch ansehenswert oder sexy ist? Genau das ist unsere Aufgabe!

Leiden Sie darunter, derzeit nicht auftreten zu dürfen?

Jetzt schon. Ich gebe gerne zu, dass ich die ersten zwei, drei Wochen gar nicht gelitten habe. Denn ich hatte in dieser Saison derart viel gespielt. Das war dann wie hitzefrei in der Schule. Ich dachte auch, dass es Anfang April weitergehen würde. Jetzt bin ich aber über den Erholungspunkt längst hinaus, und man denkt sich: Wie geh’ ich damit um? Auch wenn man in der digitalen Welt viel erfinden kann, eines geht nicht: dass Leute zusammensitzen und einer Schauspielerin, einem Schauspieler zuschauen. Diese echte Begegnung fehlt.

Das ist auch das Manko an Video-Konferenzen: Die anderen schauen auf den Bildschirm – aber nie mir in die Augen. Ich genieße es, Ihnen gegenübersitzen zu dürfen.

Genau! Ich war in Berlin gewesen, musste daher in Hausquarantäne und war 14 Tage nonstop in unserer Wohnung. Als ich dann das erste Mal im Supermarkt wieder Leuten begegnet bin, war ich richtig aufgeregt. Ich hatte fast Lampenfieber!

Sie haben ja auch im Netz Programm gemacht ...

Ich fühlte mich wie ein Tour-de-France-Radfahrer, der ganz vorne mitfährt: Auf einmal macht es Puff – und dann ist das Shirt weg, das Fahrrad ist weg, die Bergstraßen auch. Aber er selbst hat noch seine Muskeln und das Adrenalin. Doch wohin damit? Ich wollte eine Aufgabe für mich finden, die die Tage strukturiert und irgendeinen Sinn macht. Dann kam mir die Idee, für die Kinder meiner Freundinnen, die Homeoffice machen, jeden Tag um 11 Uhr auf Instagram „Magie hoch zwei“ von Sibylle Luig vorzulesen. Jetzt hab ich alle ihre Bücher fertig. Nächste Woche lese ich abends auf der Instagram-Seite von Matthes & Seitz „Das Blau des Himmels“ von Georges Bataille. Und ab 11. Mai dann wieder auf @carolinepetersliest einen Text für Erwachsene, ich kümmere mich noch um die Rechte.

Sie lesen live?

Ja. Ein Video mit etwas Vorgelesenem fand ich fad. Das Wissen, dass auch ich in meiner Wohnung sitze und das Wetter oder die Nachrichten kommentieren kann: Das trägt zum Spaß bei – der Zuhörenden wie meinem.