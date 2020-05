Das (wahrscheinlich) kleinste Theater der Welt: Während Corona gibt's Flaschenpost

Als zu Beginn der Coronakrise Veranstaltungen ab 100 Besuchern abgesagt werden mussten, hatte das auf das Klagenfurter Jugendstiltheater noch keine Auswirkung. Die umstrittene 20-Quadratmeter-pro-Person-Regel für Kulturbetriebe ist da schon schwerer umzusetzen: Schließlich ist das Theater gerade einmal halb so groß.

Seit 2012 betreiben Felix Strasser und Yulia Izmaylova mit ihrem Verein zur Anregung des dramatischen Appetits (VADA) das Haus am Villacher Ring in Klagenfurt – ein Pavillon, der früher als öffentliches Pissoir diente und in dem zwischenzeitlich auch ein Eissalon untergebracht war.