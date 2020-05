"Signale der Hoffnung“ im Theater an der Wien: Die Premieren 2020/21

So wird etwa Sergej Prokofjews „Feuriger Engel“ in der Inszenierung von Andrea Breth im März 2021 seine Premiere feiern. Auch die für die Kammeroper geplanten Projekte können – allerdings erst in der Spielzeit 2021/’22 – wohl stattfinden.

Eröffnet aber wird die unter dem „atmosphärischen“ Leitfaden „Vor Abendrot“ stehende Saison mit Ruggero Leoncavallos Rarität „Zazà“ in der Regie von Christof Loy. Danach aber könnte es heikel werden. Denn für George Gershwins Meisterwerk „ Porgy and Bess“ hat Geyer ein internationales Ensemble samt Chor aus Kapstadt verpflichtet. „Mit ist klar, dass uns dann noch gültige, allfällige Reisebeschränkungen betreffen könnten“, so Geyer. Aber: „Ich bin zuversichtlich, dass wir Lösungen finden können und werden. Ich hoffe, dass bis Oktober die Pandemie keine großen Auswirkungen auf unseren Spielplan haben wird. Aber wir sind auf vieles vorbereitet.“ Kurzfristige Umbesetzungen hält Geyer für möglich, „Immerhin leben viele Künstlerinnen und Künstler in Wien. Wenn die nicht reisen dürfen – vielleicht kann man sie für das eine oder andere Projekt kurzfristig gewinnen.“