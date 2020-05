Theaterbetrieb: Alle fordern klare Ansagen, keiner kann sie geben

Coronakrise. Acht österreichische Landestheater in sieben Städten (von Bregenz über Salzburg und Linz bis Graz) fordern schrittweise die Öffnung für den Produktionsbetrieb und für Vorstellungen ab August. Man brauche „belastbare Regeln zur Aufnahme des Theaterbetriebes, die Planungssicherheit für die neue Spielzeit geben“, betonten die Intendanten in ihrer gemeinsamen Aussendung.

Doch so einfach ist es nicht, wie Veronica Kaup-Hasler, die parteifreie Wiener Kulturstadträtin, nach dem ersten „Forum Kultur und Gesundheit“ am Dienstag einbekennen musste. An diesem hatten u.a. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) und Vertreter vieler Kulturbereiche teilgenommen, darunter Bogdan Roščić (Staatsoper), Alexandra Althoff ( Burgtheater, Bettina Leidl (KunsthausWien), Matthias Naske (Konzerthaus), Matti Bunzl ( Wien Museum) und Jan Nastteil (Wiener Symphoniker).