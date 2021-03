Tarek Leitner übers Binnen-I: "Ich bin da nicht missionarisch"

Haben Sie aus diesem Jahr Lehren oder Schlüsse ziehen können?

Was ich jetzt als Vorteil beschrieben habe, ist in der Folge ins Gegenteil verkehrt worden, durch die vielen Sitzungen, die nur noch über Skype stattfinden. Ich glaube, das ist ein Nachteil, von dem wir so schnell wie es die Pandemie erlaubt, wieder wegkommen müssen. Gute Ideen entstehen vielfach im informellen Bereich, am sprichwörtlichen Kaffeeautomaten. Telekonferenzen sind zwar effizient, um Dinge abzuarbeiten, aber nicht unbedingt effektiv. Journalismus hat ja nicht das Ziel, besonders effizient zu sein, sondern das Relevante und Richtige in der entsprechenden Gewichtung zu transportieren.

Sie sind jemand, der Dinge gerne in Buchform dokumentiert. Wird das vergangene Jahr in ein neues Projekt einfließen?

Das glaube ich nicht. Alles, was jetzt über diese Zeit geschrieben wird, im Versuch, einen großen Blick auf das zu haben, was sich da gerade ändert, ist mit Vorsicht zu genießen, weil der Abstand noch ein bisschen zu klein ist. Die unmittelbaren Auswirkungen werden wir ohnehin in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen. Meine Interessen, was nächste Bücher betrifft, liegen in anderen Lebensbereichen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns als Gesellschaft so weit wie möglich auch wieder anderen Fragestellungen und Themen widmen – sei es in der Politik oder in unserer Freizeit.

Und womit beschäftigen Sie sich aktuell?

Ich kümmere mich gerade ein bisschen um die Verwandlung des Bezirks Neubau. Es ist mir nach wie vor ein Anliegen, wie unsere gebaute Lebensumgebung aussieht. Ich hoffe stark, dass wir nach dieser Pandemie ein Stück weit mehr erkannt haben werden, wie wichtig es uns ist, uns in unmittelbarer Nähe unseres Wohnortes mit anderen Menschen zu treffen, in Gaststätten oder an öffentlichen Plätzen. Und ich hoffe, dass die Straßen nicht gesäumt sein werden von leeren Fassaden, weil wir uns daran gewöhnt haben werden, alles nur mit einem Klick einzukaufen.