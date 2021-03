Armin Wolf in "ZiB 2": "Männer waren mitgemeint"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Der Weltfrauentag war am Montagabend kein Thema in der „ZiB 2“. Das war er schon am Sonntag. Aber bei der Verabschiedung deckte Armin Wolf dann auf, dass der Weltfrauentag doch ein Thema war, aber nicht so offensichtlich.

Er sagte: „Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber in der heutigen „ZiB 2“ haben Sie ausschließlich weibliche Mehrzahlformen gehört. Männer waren mitgemeint. Und damit verabschieden wir uns von allen Zuschauerinnen auf 3sat.“

Dem in der Verabschiedung mitgemeinten TV-Tagebuchschreiber ist dieser sanfte Aktivismus davor nicht aufgefallen. Daher hat er noch einmal nachgesehen, wie das generische Maskulinum, das oft die Frauen „mitmeint“, hier ins Gegenteil verkehrt wurde, um ein Bewusstsein zu schaffen.

Patientinnen und Expertinnen

Zunächst sagte Wolf bei der Erläuterung der Coronazahlen, dass auf Österreichs Intensivstationen „aktuell 331 Covid-Patientinnen behandelt“ werden.

Im Bericht über den Entwurf zur Novellierung des Epidemiegesetzes, hieß es, "Verfassungsexpertinnen halten es sogar für möglich, dass Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen - wie zum Beispiel Spazierengehen - gestrichen werden könnten.“ Kurz darauf kam der mitgemeinte Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk zu Wort.

Bei den Corona-Demos am Wochenende seien „amtsbekannte Neonazis und Rechtsextreme neben Impfgegnerinnen, um Grundrechte besorgte Bürgerinnen und Familien mit Kindern marschiert“, sagte Wolf dann bei der Anmoderation des nächsten Berichtes. Im Bericht war dann nicht von Demonstrantinnen, sondern sehr neutral von „Demonstrierenden“ die Rede.

Auf Twitter musste Wolf mittlerweile auch erklären, dass es zu der Mehrzahlform "Neonazis" keine weibliche Form gibt. Daher konnte er auch keine verwenden.